Eén algemene belasting voor Peltse bedrijven: “Wie meer plaats inneemt en meer hinder veroorzaakt, moet meer betalen” BVDH

25 november 2019

10u02 0 Pelt Tijdens de Peltse gemeenteraad van november werd de gemeentebelasting op de bedrijven goedgekeurd. Die belasting komt in de plaats van diverse belastingen die afzonderlijk in Neerpelt en Overpelt bestonden. Ze zorgt voor een evenwichtige verdeling van de belastingdruk voor de Peltse ondernemingen.

Vanaf nu gelden er dus geen belastingen meer op economische entiteiten, op bankinstellingen en op reclameborden. Ook de promotaks en de belasting op de drijfkracht van motoren verdwijnen. In de plaats komt er één reglement met als uitgangspunt: wie meer plaats inneemt en meer hinder veroorzaakt, moet meer betalen. Twee eigenschappen van een onderneming die objectief meetbaar zijn, vormen de basis van de aanslag: enerzijds de oppervlakte die een bedrijf inneemt en anderzijds de milieuklasse waarin het bedrijf valt volgens de VLAREM-wetgeving.

Er geldt bij de belastingen een minimumtarief van 50 euro, die iedereen moet bijdragen. In de praktijk komt dit erop neer dat heel veel kleine ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers jaarlijks slechts 50 euro bedrijfsbelasting hoeven te betalen.

Vrijstellingen

Voor de land- en tuinbouwbedrijven zijn er aangepaste – lagere – tarieven. Die sector moet nu eenmaal over grote oppervlaktes beschikken om rendabel te kunnen zijn. Landbouwers betalen het minimumbedrag van 50 euro tot 20 hectare. Daarboven betalen zij 3 euro per hectare. Voor tuinbouw in open lucht gelden dezelfde tarieven. Tuinbouwbedrijven onder glas betalen het forfait tot 3000 vierkante meter, daarboven komt er 0,02 euro per vierkante meter bij.

In de sector van de recreatie (zoals campings, bungalowparken, sportverenigingen, manèges en speeltuinen) worden de groengebieden, vijvers, waterplassen en sportterreinen in open lucht, vrijgesteld van belasting. Ook organisaties die zich hoofdzakelijk bezighouden met onbaatzuchtige activiteiten of activiteiten van algemeen belang en verenigingen met culturele, sportieve of maatschappelijke inslag zonder professionele of commerciële doelstellingen, krijgen een vrijstelling van de belasting.