Droomsteentjes in eerste steen van nieuwe eerstegraadsschool Birger Vandael

22 juni 2019

13u48 0 Pelt Vanmiddag legde WICO symbolisch de eerste steen van de Eerstegraadsschool Pelt op de site van Sint-Hubertus. Op 1 september 2020 moet de site klaar zijn om alle leerlingen van de eerste graad van Pelt te ontvangen. Vanmiddag legde WICO symbolisch de eerste steen van de Eerstegraadsschool Pelt op de site van Sint-Hubertus. Op 1 september 2020 moet de site klaar zijn om alle leerlingen van de eerste graad van Pelt te ontvangen.

De eerstesteenlegging gebeurde in aanwezigheid van Eric Hendriks, directeur WICO campus Sint-Hubertus, Guy Klok, voorzitter vzw WICO en Patrick Poelmans, administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ook leraren van de eerste graad in Pelt, de directies, de raad van bestuur, de buren en genodigden waren aanwezig.

Acht miljoen euro

"Deze eerste steenlegging brengt de reorganisatie van WICO in beeld. Samenwerken vraagt immers niet alleen nadenken over de visie en het uitwerken van die visie maar ook nadenken over de organisatie van die samenwerking”, stelt Klok. Met de nieuwe vleugel is er plaats voor 900 à 1000 leerlingen in een aangepaste accommodatie. Dat alles vergt een investering van 8 miljoen euro. Het project wordt geleid door het architectenbureau Q-BUS en als hoofdaannemer het bouwbedrijf Willemen.

Leerlingen van het vijfde en zesde studiejaar van de lagere scholen in Pelt mochten eerder al een gekleurd droomsteentje in een grote pot doen. Hierop konden ze aangeven wat ze belangrijk vinden aan de nieuwe school. De droomsteentjes werden ingemetseld in het nieuwe gebouw.