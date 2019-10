Drie vriendinnen die elk (mete)kind verloren, organiseren benefiet: “Vzw Boven De Wolken verdient onze steun” Birger Vandael

16 oktober 2019

17u05 1 Pelt Vriendinnen Kelly, Ellen en Bina organiseren op zaterdag 16 november in OC De Vranken in Neerpelt ‘Fly with angels’. Het wordt een speciale benefiet ten voordele van vzw Boven De Wolken, een organisatie van professionele fotografen die overleden kindjes op een respectvolle manier fotograferen. De drie dames verloren elk een (mete)kind. “Zo’n foto helpt ouders bij de verwerking van hun verlies.”

De drie delen samen hetzelfde verdriet: Ellen Haex uit Overpelt verloor haar dochter Maaike en Bina Snoekx uit Overpelt verloor haar zoontje Vince, waarvan Kelly Maes uit Peer meter was. Vince zou nu 12 jaar zijn, Maaike zou in september 10 jaar geworden zijn.

“Toen Vince overleed aan de gevolgen van Osteogenesis Imperfecta Type 2 (een erfelijke bindweefselaandoening, red.), was er nog geen vzw zoals Boven De Wolken. Ik weet dus wat het is om iemand die je liefhebt, af te geven en niets te hebben dat je aan hem doet denken”, vertelt Bina. “Gelukkig is er nu vzw Boven De Wolken, zij zorgen voor een blijvende herinnering die nooit zal vervagen. We voelen ons nauw betrokken bij hun werking en zamelen graag geld voor hen in.”

Gratis fotoshoot

Boven De Wolken zag in april 2016 het levenslicht toen een mama en een vroedvrouw elkaar vonden. Hun doel is om iedere sterrenouder in België de mogelijkheid te bieden foto’s te laten nemen van hun sterrenkindje. In Vlaanderen bevat de vzw 100 fotografen en 30 administratieve medewerkers. Jaarlijks zijn er een 600-tal oproepen. In 2018 kon de vzw zelfs uitbreiden naar Wallonië. De organisatie werkt volledig op giften, waardoor de fotoshoot steeds geheel gratis is.

Wafels verkopen

Niet alleen helpt de financiële steun de vzw, ook de naambekendheid die de vzw verwerft, is handig meegenomen. “Er is steeds meer vraag naar de fotografen van Boven De Wolken. Daardoor hebben ze het natuurlijk erg druk”, geeft Bina aan. “Aanvankelijk wilden we wafels verkopen, maar het hele gebeuren rond onze actie is zo uit de hand gelopen dat het een echte benefiet geworden is. De afgelopen jaren konden we steeds rond de 2.000 euro inzamelen. Door dit jaar weer enkele grote namen te strikken, hopen we een nog grotere som te kunnen overmaken aan het goede doel.”

Concreet zijn de dames volop bezig met de laatste voorbereidingen. Het event is aangesloten bij de acties ten voordele van ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel. Vanaf 18.30 uur zullen artiesten Geronimo en Koyle zorgen voor een avond vol rock. Verder is er de foodtruck van Da Manu Delicious Pizza.

Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. De betalingen kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer BE11 0018 4208 3348.