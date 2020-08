Dommelslag Pelt nu al uitverkocht tijdens spitsuren in het weekend Birger Vandael

07 augustus 2020

18u23 2 Pelt Dommelslag Pelt, het grootste zwembad in de regio, merkt dat er een hittegolf in het land is. Omwille van de coronamaatregelen werkt het zwembad immers met een speciaal reservatiesysteem. Nu al is het zwembad tijdens de spitsuren dit weekend helemaal uitverkocht. Wie ‘s avonds nog een plonsje wil maken, moet er snel bij zijn.

Bij de huidige weersvoorspellingen zit er maar weinig anders op dan een verkoelende duik in het water te nemen. Noord-Limburgers zonder zwembad konden tot voor kort nog terecht aan de waterplassen in Lommel, maar daar heerst inmiddels een zwemverbod. Wie dus toch in de buurt wil blijven en wil zwemmen, moet naar de Dommelslag.

Geel bandje

Vrijdag was het opmerkelijk druk in het water. Jonge gezinnen, jeugdbewegingen en hier en daar een donkerbruin verbrand avonturier, allemaal lagen ze vredig rond het buitenbad. Allemaal met een geel bandje aan waarop genoteerd staat om hoe laat de zwembeurt van maximum vier uur exact gedaan is. Kwestie van iedereen toch een kans te geven om te komen zwemmen.

Druk weekend

Dit weekend wordt het niet anders wat betreft de drukte. Tot en met 16 uur is zaterdag alles helemaal volgeboekt (meer dan 400 plaatsen). De andere plaatsjes zijn zeer gering, enkel na 17.30 uur kan je nog met een paar vrienden een plaats boeken. Op zondag hetzelfde verhaal, al is er dan in de eerste shift (van 9 tot 13 uur) nog wel een beetje plek. Ook op maandag en dinsdag is het nu nog te doen om een plaatsje te boeken.

