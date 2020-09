Dieter Creemers (Herkol): “Ik keer terug naar de ploeg waar ik mijn eerste voetbalpasjes zette” Lucien Claessens

10 september 2020

16u52 0 Pelt Dieter Creemers maakte in het tussenseizoen de overstap van Patro Eisden naar Herkol. De 23-jarige doelman was bij de Eisdense club de vaste doublure voor Jordi Belin. Maar Creemers wil liever als titularis onder de lat staan en zet nu een stapje terug. Hij wil bij de eerste provincialer een vaste basisstek veroveren. En laat Herkol nu net de ploeg zijn waar hij negentien jaar geleden de eerste voetbalpasjes zette.

Vorig seizoen verliet Dieter Cremers Lommel en koos voor eerste amateurclub Patro Eisden. Hij ging er de concurrentie aan met Jordy Belin. Een basisplaats zat er evenwel niet in.

“Dat belet niet dat ik een mooi seizoen bij de mijnploeg beleefde”, reageert Creemers. “De trainer koos voor Belin. Voor mij was dat geen probleem. Op voorhand maakten we afspraken die correct en duidelijk waren. Belin was met Eisden kampioen geworden en liet zich ook een jaar later op haast geen fouten betrappen. Hij deed het prima en kreeg de voorkeur. Terecht. Dus geen slecht woord over Eisden.”

Voor jou was het stiekem balen. Natuurlijk had je veel liever zelf onder de lat gestaan? Is het daarom dat je Eisden verliet?

“Dat is een andere zaak. Je hebt ambitie en wil je klasse tonen. Ook bij mijn vorige teams hoorde ik steeds tot de kern, maar een basisplaats was er niet bij. Dat weegt op je. Vandaar dat ik ervoor koos om een stap terug te zetten. Wie weet kan ik hier bij Herkol wel mijn kans krijgen en ze grijpen. ”

Van waar je keuze voor Herkol?

“Het was de clubvoorzitter die me voor een overgang polste. Hun doelmaan Roy Franken liep een zware blessure open de club had nood aan een extra doelman. Na een gesprek raakten we snel tot een overeenkomst. Voor mezelf komt het goed uit. Het stadion ligt niet ver van thuis en in tegenstelling tot Patro, wordt er ‘s avonds getraind. Voor mij is het trouwens een blij weerzien naar de club waar ik voor het eerst tegen een bal trapte. Ik was toen vijf jaar. Ik ging met mijn vader mee die er tussen 2001 en 2005 speler-trainer was. Ik bewaar nog vele mooie herinneringen aan die tijd. Ook vele supporters en bestuursleden ken ik er nog.”

Verleden seizoen strandde Herkol op een tiende plaats in de rangschikking. Hoe hoog reiken de ambities dit jaar?

“Herkol is een ploeg met ambitie. In het tussenseizoen werden heel wat jeugdige spelers binnengehaald. De gebleven sterkhouders moeten die jonge meute coachen en bijsturen tot één geheel. Bedoeling is in de bovenste helft van de klassering mee te draaien. Wie weet worden we de verrassing van de reeks. De competitiestart viel tegen, maar de uitslagen in de voorbereiding lieten alvast het beste verhopen. Laten we ons daar aan optrekken”, klinkt Dieter Creemers hoopvol.