Dienstverlening in Peltse bibliotheek opnieuw uitgebreid Birger Vandael

04 september 2020

14u42 0 Pelt De bibliotheken van Neerpelt en Palethe zijn sinds 17 juni weer open voor het uitlenen en binnenbrengen van materialen. De rest van de dienstverlening was ‘on hold’ gezet, maar vanaf 7 september worden er opnieuw enkele zaken mogelijk.

De bibliotheken blijven in de voormiddag gesloten om ruimte te maken voor schoolbezoeken. Er mag maximaal één klas tegelijk in de bib aanwezig zijn. De bib op afhaal blijft wel nog mogelijk in de voormiddag. De dienstverlening in de namiddag wordt uitgebreid. Zo kunnen computers gereserveerd worden, opzoekcomputers worden dan weer vervangen door tablets. Papieren kranten zijn voorlopig niet beschikbaar.

Het voorleeshalfuurtje voor kinderen van 3 tot 6 jaar vindt plaats, maar enkel in bib Palethe in de Muzezaal vanaf zaterdag 5 september om 10.30 uur. De Leeskring kan doorgaan, maar het aantal deelnemers wordt afgestemd op de maximaal toegelaten aantallen in de leeszaal. De zadenbib is ook opnieuw beschikbaar.