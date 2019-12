Derde BoslandTrail op 25 en 26 september 2020 Birger Vandael

05 december 2019

15u03 0 Pelt Na het grote succes van de tweede editie van de BoslandTrail heeft de organisatie de datum bekend gemaakt voor de derde editie van deze nu al befaamde wandeltocht. In het weekend van 25 en 26 september 2020 kunnen wandelliefhebbers opnieuw hun hartje ophalen in de natuur van Bosland voor de tocht van 50 of 100 kilometer.

De organisatie van de BoslandTrail blikt terug op een geslaagd parcours. BoslandTrail mocht bij de eerste editie in 2018 meteen 1.400 deelnemers verwelkomen. Afgelopen tweede editie bood de organisatie 3.000 tickets aan en ook bij deze derde editie zullen er weer duizenden deelnemers aan de start komen te staan. De BoslandTrail is inmiddels na de Dodentocht de grootste tocht van 100 kilometer in ons land. Binnenkort maakt de organisatie de startdatum van de ticketverkoop bekend. “Na het overdonderende succes van de vorige edities, verwachten we dat de tickets snel de deur uit zullen gaan”, vertelt Lennert Lodewijks, mede-initiatiefnemer van de BoslandTrail. “Snel zijn is dus de boodschap!”