Dansstudio Odacs geeft digitale danslessen via Zoom: “Dit vergt een enorme discipline” Birger Vandael

30 april 2020

19u19 1 Pelt Het zijn voor niemand gemakkelijke tijden, ook niet voor dansstudio Odacs uit Pelt. Wat voor lesgevers en 450 leden een feestjaar had moeten worden omwille van het tienjarig bestaan, werd een zware zoektocht naar alternatieven. “We kunnen gelukkig teren op onze financiële reserves en hebben fors geïnvesteerd zodat we via het Zoomplatform op een digitale manier achttien uur dansles voor vijf verschillende dansscholen kunnen geven”, vertellen lesgevers Sander Camps en Maxime Bruys.

Dansstudio Odacs is een vzw en komt niet in aanmerking voor de financiële steun. Sander en Maxime besloten bijgevolg al snel om niet bij de pakken te blijven zitten en in te zetten op een ‘digidanszaal’. Dat maakt dat niet alleen de school in Pelt, maar ook de dansscholen in Herentals, Heist-op-den-Berg, Bierbeek en Rotselaar nu gebruik maken van de werken van het koppel.

Tevreden ouders

Gemakkelijk is het volgens het duo niet. “Het vergt een enorme discipline en inzet van ons allebei om enerzijds de dansen op video vast te leggen en die dan als lesmateriaal uit te zenden en digitaal bij te sturen. Nochtans kunnen we via deze weg cultuur op de kaart zetten en verder onderhouden en waar nodig ondersteunend werken. De ouders en de scholen zelf zijn uitermate tevreden dat ze voor de thuiszittende kinderen toch een lichtpuntje krijgen om hun kroost op een creatieve manier bezig te houden.”

Glimlach van een kind

Ideaal is het volgens de twee allesbehalve. “Je bent afhankelijk van internet en technologie, je kan geen fysieke correcties geven en synchroon dansen kan je wel vergeten. Waar normaal de docent hoort te staan, staat nu een minischermpje... Maar de glimlach van een leerling die blij is, maakt alles goed”, glimlacht Maxime. “Wanneer je hoort: ‘Mama, meester Sander is hier!’, dan smelt je toch een beetje. De kinderen zwaaien enthousiast naar ons en zijn zichtbaar gelukkig na een uurtje dansen”, gaat Sander verder. “Ze hebben nu iets om naar uit te kijken.”

Maxime en Sander gaan wel te werk vanuit de dansstudio, maar de leegte doet pijn. “Waar anderen tegen de muren opkijken, missen wij onze leden. Het voelt raar om voor een camera op de meest ‘awkward’ manier danspasjes voor te doen. Alsof we alleen maar tegen onszelf bezig zijn. We hopen dat we snel weer kunnen opstarten, al zal deze invoering van digitale lessen misschien aanwezig blijven in de toekomst. We hebben nu wel geleerd dat je met creativiteit heel veel zaken kan oplossen.”