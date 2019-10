Dak vol rook door defecte schoorsteen RTZ

20 oktober 2019

De brandweer is zondag omstreeks 16.45 uur moeten uitrukken voor een schoorsteenbrand aan de Urnenveldstraat in Pelt. Buurtbewoners zagen plots een hevige rookontwikkeling rond het dak. Door barsten in de schoorsteen ontsnapte heel wat rook vanonder de balken. Brandweerzone Nood Limburg hield de schade beperkt door het huis snel te ventileren. De woning bleef daardoor bewoonbaar.