Covid-screening Noorderhart Mariaziekenhuis verhuist naar overdekte personeelsparking Birger Vandael

25 september 2020

09u50 6 Pelt De Covid-screening achter Noorderhart Mariaziekenhuis is afgelopen donderdag verhuisd naar de overdekte personeelsparking. “Dat was noodzakelijk omdat we vaststelden d at de patiëntenstroom naar onze spoedafdeling door de ligging van de Covid-screening achter de dienst spoedgevallen steeds meer in gedrang kwam”, vertelt algemeen directeur Hans Ramaekers.

Dankzij de verhuis wijzigt de verkeersstroom naar de screening en wordt de toegangsweg naar de spoedgevallenafdeling opnieuw ontlast. “Om een optimale efficiëntie te realiseren, hebben we de stroom van patiënten die een screening moeten ondergaan in kader van een operatie, onderzoek of opname in ons ziekenhuis, ook georganiseerd op de nieuwe screeningspost”, gaat Ramaekers verder.

Verhoogd aantal testen per dag

“Door beide stromen te combineren en dankzij de capaciteitsverhoging in het klinisch laboratorium, zijn we erin geslaagd het aantal testen per dag aanzienlijk te verhogen. Elke drie minuten kunnen één tot twee patiënten worden getest. De screeningspost is zeven dagen op zeven open en je kan er terecht, na afspraak, op doorverwijzing van de huisarts of de behandelende arts.”