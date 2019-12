Corda Noord komt in oksel van N74 en N71 Birger Vandael

20 december 2019

02u58 7 Pelt In de oksel van de N74 en de N71 in Pelt moet de nieuwe Corda Noord in de toekomst een plaats krijgen. Dat bedrijvencentrum biedt ruimte voor ondernemerschap in het noorden van Limburg. “De ligging op de as tussen Eindhoven en Hasselt is ideaal", vertelt burgemeester van Pelt Frank Smeets (CD&V), die bevestigt dat een businessplan op tafel ligt.

Focus Noord (een vereniging van de Noord-Limburgse ondernemersclub en burgemeesters) was al langer vragende partij voor een nieuw bedrijvencentrum in het noorden van Limburg. Corda Noord moet een soort spin-off zijn van het succesverhaal in Hasselt. Het is de bedoeling dat start-ups daar hun plek krijgen en bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen. Momenteel moeten Noord-Limburgers daarvoor uitwijken naar Nederland of Hasselt. Investeringsmaatschappij LRM en POM Limburg (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg) toonden zich reeds voorstander van dit idee.

Speciale afrit

Voor de locatie van Corda Noord moest gekozen worden tussen Lommel en Pelt. De fusiegemeente lijkt aan het langste eind te zullen trekken. De gemeente Pelt moet het ruimtelijke uitvoeringsplan opstellen. Mogelijk komt er een speciale afrit voor het bedrijvencentrum en komt er ook een carpoolparking. Het project moet gekoppeld worden aan de plannen voor de Spartacus-verbinding. Dat zou betekenen dat ook het treinspoor in Noord-Limburg een beetje wordt opgeschoven in westelijke richting. Een concrete timing is er nog niet, al klinken in Pelt wel stemmen om het project nog deze legislatuur te realiseren.