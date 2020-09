Cannabisplantages in Lommelse kebabzaak en Peltse frituur: 428 maanden cel gevorderd Birger Vandael

18u19 0 Pelt De correctionele rechtbank van Hasselt boog zich vandaag over een cannabiszaak waarin achttien personen terecht stonden. In totaal riskeren ze samen 428 maanden cel voor hun aandeel. In het onderzoek werden onder meer plantages aangetroffen in een Lommelse kebabzaak en een Peltse frituur.

Het dossier begint in juni 2015 toen de politie Lommel op de hoogte raakte van ene mogelijke cannabisplantage in de kebabzaak aan de Kerkhovensesteenweg. Uiteindelijk werden 101 cannabisstekken en 49 planten aangetroffen. Enkele maanden later volgde een ontmantelde plantage in de kelder van een Peltse frituur en een plantage in een gemetseld tuinhuis in Lommel. Ook in Lommel, Beringen, en Heusden-Zolder werden plantages aangetroffen.

De openbare aanklager vraagt verbeurdverklaring van in totaal bijna 760.000 euro vermogensvoordelen. De zwaarste straf hangt boven het hoofd van een 42-jarige Nederlander, die aankijkt tegen 45 maanden cel. De verdediging betwist dat er sprake was een vereniging. Vonnis op 2 oktober.