Camera’s moeten vandalisme aan station Neerpelt voorkomen Birger Vandael

18 februari 2020

14u16 3 Pelt Voor de liften aan het station van Neerpelt weer in werking zullen worden gesteld, moet eerst het vandalisme in de omgeving aangepakt worden in samenwerking met de gemeente Pelt. Dat laat ontslagnemend minister van Mobiliteit François Bellot (MR) weten. De NMBS investeert alvast 50.000 euro in camerabewaking.

Het was federaal parlementslid Wouter Raskin (N-VA) die wilde weten wanneer de liften in het station weer zouden werken. Hij stelde de vraag aan minister François Bellot. De lift aan de kant van de parking is al sinds augustus 2018 buiten gebruik. Ook de andere liften werden ondertussen noodgedwongen buiten dienst gesteld wegens herhaald vandalisme, waardoor zelfs herstellingen niet meer kunnen worden uitgevoerd. Vandalen hebben stenen gegooid naar de glazen deuren van de liften en in de week van 11 oktober vorig jaar werden de bedieningsknoppen van de liften vernietigd.

Samenwerkingsverband

François Bellot merkte ook op dat er nog geen samenwerkingsverband is met de gemeente Pelt om een veiligheidsbeleid uit te werken. “Uiteraard staat de gemeente open voor een gesprek over de aanpak van de problematiek”, reageert de Peltse schepen van Mobiliteit Jaak Fransen (CD&V).