Buurtspeeltuintjes heropend op woensdag Birger Vandael

26 mei 2020

15u19 0

Deze woensdag worden de buurtspeeltuintjes in Pelt heropend. In totaal gaat het om dertig pleintjes verspreid over de gehele gemeente. Dit is het gevolg van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. De drie grote Peltse speeltuinen (‘t Pelterke, De Bosuil en de Scoutsrally) moeten nog even wachten. Grote speeltuinen mogen volgens de voorschriften van de veiligheidsraad namelijk enkel openen onder toezicht van de lokale autoriteiten en voor slechts maximum 20 kinderen tegelijk. De controle hierop vindt de gemeente niet realistisch.