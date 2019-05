Bouwheer in beroep tegen beslissing Lils park BVDH

24 mei 2019

Gemeenteraadsleden van Groen Katrijn Conjaerts en Hans Proost zorgden ervoor dat het gecontesteerd park in het dorpscentrum van Sint-Huibrechts-Lille opnieuw besproken werd op de gemeenteraad. Het gemeentebestuur van Pelt verleende geen vergunning voor de twee appartementsgebouwen die Veugelaers Investment hier wilde zetten. De bouwheer ging bij de provincie in beroep tegen deze beslissing. Proost vroeg zich af waarom de gemeente niet tot een compromis kwam met de bouwheer en waarom mensen die beroep aantekenden geen reactie van de gemeente ontvingen. Frank Smeets verklaarde dat er geen akkoord was over de prijs en dat mensen die een bezwaarschrift indienden tegen de plannen, dat zullen vernemen van de deputatie in kwestie.