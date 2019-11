Boek ‘Sint-Maarten stook het vuur’ brengt 375 euro op voor goede doel Lien Vande Kerkhof

14 november 2019

06u52 0 Pelt Het boek ‘Sint-Maarten stook het vuur’ van Stephan Peeten heeft 375 euro opgebracht voor vzw ’t Kietelt. De gewezen Peltenaar schonk een jaar geleden 25 exemplaren van zijn boek aan de gemeente om te verkopen voor het goede doel.

Vzw ’t Kietelt is een organisatie die zich inzet voor kinderen in kansarme gezinnen. Zo knutselen ze bijvoorbeeld een verjaardagsdoos in elkaar met alle benodigdheden voor een leuk verjaardagsfeestje: versiering, traktaties voor op school en een cadeau voor de jarige.

Jeugdherinneringen

Het boek ‘Sint-Maarten stook het vuur’ van Stephan Peeten draait rond de traditie van de Sint-Maartensvuren in Lindel-Hoeven en is gebaseerd op de jeugdherinneringen van Stephan. Het verhaal is voor Lindelaren heel herkenbaar. “In mijn jeugd raakte ik elk jaar gefascineerd door de sfeer en de gebeurtenissen op het jaarlijkse Sint-Maartensvuur”, vertelt Stephan. “Er gebeurde altijd wel iets speciaals. De verhalen uit het boek zijn gefantaseerd, maar uiteraard heb ik ook inspiratie gehaald uit dingen die ik zelf heb meegemaakt.”