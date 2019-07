Blokker even ontruimd voor appartementsbrand RTZ en BVDH

21 juli 2019

16u59 0

Aan de Koning Albertlaan in het centrum van Neerpelt is de Blokker zaterdagnamiddag even ontruimd geweest voor een brand. In het bovenliggende appartement was een brandje ontstaan door een oververhit pannetje op het fornuis. Dat zorgde even voor een hevige rookontwikkeling. Brandweerzone Noord-Limburg kreeg de vlammen gelukkig snel onder controle. Het vuur bleef daardoor beperkt tot de keuken. Het appartement werd voorlopig wel onbewoonbaar verklaard. De onderliggende Blokker kon in de loop van de namiddag weer geopend worden.