Bibpunt Sint-Huibrechts-Lille opnieuw geopend Birger Vandael

05 oktober 2020

13u07 0 Pelt Vanaf woensdag kan je weer terecht in bibpunt Sint-Huibrechts-Lille. De bib zal twee keer per week open zijn volgens de normale dienstregeling: op woensdag van 13 tot 15 uur en op zondag van 10 tot 12 uur.

Het bibpunt in Sint-Huibrechts-Lille is iets langer gesloten geweest omdat de werking er nog volledig handmatig gebeurt. Ondertussen heeft de gemeente Pelt ook voor deze locatie in de deelgemeente een coronaveilig systeem uitgewerkt. Zo moeten bezoekers rekening houden met de algemene coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondmasker voor bezoekers vanaf 12 jaar, afstand houden en hygiënemaatregelen zoals het handen wassen bij het binnenkomen van het bibpunt.

Boeken kunnen worden ingeleverd in de speciaal daarvoor voorziene bak in de inkomhal. Vandaar gaan de boeken enkele dagen in quarantaine voordat ze weer in het uitleencircuit terechtkomen. Omdat de ruimte in het bibpunt eerder beperkt is, mogen er maximaal tien bezoekers tegelijk aanwezig zijn.