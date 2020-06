Bibliotheek terug open na online periode met 1.450 aanvragen Birger Vandael

17 juni 2020

09u55 0 Pelt Vandaag zijn de bibliotheken van Neerpelt en Palethe terug geopend. Voorlopig beperkt de bibliotheek zich tot de taken die het vroeger had: uitlenen van materialen. Terugbrengen gebeurt nog steeds via de inleverbus.

Gebruik maken van de pc’s, kopiëren, kranten of tijdschriften lezen in de leeszaal en consumeren van koffie of water zijn voorlopig niet mogelijk. Activiteiten zoals het voorleeshalfuurtje of hulp van de digi-assistent zijn nog steeds opgeschort.

Tijdens de lockdown schakelde de bibliotheek over naar een afhaalservice: lezers konden online hun boeken reserveren en deze op een veilige manier afhalen in één van de bibliotheken. De bib kreeg zo 1450 aanvragen te verwerken. Om iedereen de kans te geven om materialen te ontlenen, blijft de afhaalservice in de voormiddag actief. Boeken reserveren kan via pelt.bibliotheek.be, afhalen kan na bevestiging in de voormiddag.

Gelimiteerd aantal bezoekers

In de namiddag van 14 tot 19 uur zijn de bibliotheken geopend voor het publiek. Neerpelt is gesloten op maandag, bibliotheek Palethe op vrijdag. Uiteraard blijven de veiligheidsmaatregelen van kracht. Het maximale aantal bezoekers binnen bedraagt 15 in Palethe en 30 in bibliotheek Neerpelt.