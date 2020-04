Bibliotheek start met afhaaldienst Birger Vandael

09 april 2020

12u37 0 Pelt Op dinsdag 14 april start de bibliotheek van Pelt met een gratis afhaaldienst. Boeken, cd’s, dvd’s en nog veel meer kan je vanaf dan op een afgesproken moment gaan ophalen. De bibliotheek werkte daarvoor een volledig contactloos systeem uit om de veiligheid te garanderen.

Omdat de uitleendienst van de bibliotheken beschouwd wordt als een essentiële gemeentelijke dienstverlening, heeft bib Pelt dit “corona-veilig” afhaalsysteem uitgewerkt. Wie materiaal wil lenen, kan vanaf donderdag 9 april om 13.00 uur op de website https://pelt.bibliotheek.be/ een bestelformulier invullen. De bib verzamelt deze materialen en leent ze meteen tot 11 mei 2020 uit op naam van de aanvrager. Zodra de bestelling klaarstaat, verwittigt de bib de aanvrager. Die kan ze dan op het afgesproken moment afhalen in bib Palethe of bib Neerpelt.

Geen boetes tot einde sluitingsperiode

Alles gebeurt volledig contactloos. Een pakketje wordt klaargelegd in de inkomhal. Ook bij de verwerking van de aanvragen, zal de bib heel zorgvuldig te werk gaan. Zo gaat het weer ingeleverde materiaal drie dagen in quarantaine vooraleer het opnieuw uitgeleend wordt. De bibliotheek raadt echter aan om het materiaal niet terug in te leveren. De inleverdatum wordt sowieso aangepast tot het einde van de sluitingsperiode en voor de periode van de sluiting moeten er geen boetes betaald worden.

Alle gedetailleerde informatie en de nodige afspraken zijn te vinden op https://pelt.bibliotheek.be/ . Wie niet online kan bestellen, kan op weekdagen tussen 9.00 en 12.00 uur naar de bib bellen op het nummer 011 94 94 97.