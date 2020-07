Bezinkingsbekken uitgebreid om rioolwater uit Warmbeek te houden Birger Vandael

03 juli 2020

10u51 0 Pelt Ter hoogte van Fierkens Heikant wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de uitbreiding van het bestaande bergbezinkingsbekken met een rietveld. Dat moet dienen als zuiveringsinstallatie voor het overstortwater van de riolering in de omgeving wanneer die haar capaciteit onvoldoende is.

Wanneer de gemengde rioolstelsels van Boseind en Sint-Huibrechts-Lille overbelast zijn – als gevolg van zware regenval bijvoorbeeld – vult het bezinkingsbekken zich met het overtollige water. Ingeval ook het bekken vol was, liep dit rioolwater tot nu toe ongezuiverd over naar de Warmbeek. De uitbreiding met het nieuwe rietveld zorgt ervoor dat het overstortwater voortaan eerst gezuiverd wordt vooraleer het in de Warmbeek komt.

Het rietveld maakt deel uit van het project IMPAKT! (Integraal MaatregelenPakket AfvalwaterKeten voor goede ecologische Toestand) dat een totaal aan maatregelen bevat. Het is grensoverschrijdend en wordt door Interreg gesubsidieerd. De Vlaamse Milieumaatschappij is bouwheer van het project. Fluvius en en Aquafin – dat zal instaan voor het beheer van het rietveld – zijn ook nauw betrokken bij het project.