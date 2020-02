Bewoners Neerpelt centrum gewaarschuwd voor oplichting Birger Vandael

26 februari 2020

17u24 0

Een aantal bewoners van Neerpelt centrum werden woensdag met een briefje in de brievenbus gewaarschuwd voor een vorm van oplichting. Een week geleden kreeg een Peltenaar immers telefoon van een vrouwelijke werkneemster van de Argenta-bank in Hamont. “Ze vertelde dat er beleggingen afgelopen waren en wilde een afspraak maken om thuis langs te komen. Deze persoon is nooit komen opdagen. Bij de kantoren in Hamont en Neerpelt was niemand op de hoogte van de feiten." Nadat ook Telenet niet kon achterhalen wie de beller was, werd een klacht ingediend bij politie HANO. Aan de inwoners wordt gevraagd extra aandachtig te zijn!