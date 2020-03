Beren duiken ook achter Peltse ramen op Birger Vandael

27 maart 2020

Dezer dagen zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden, maar een kleine wandeling of een fietstochtje mag je wel nog steeds maken. Omdat datzelfde blokje om voor de allerkleinsten soms saai kan worden, werd onlangs op de sociale media een oproep gelanceerd: zet een knuffelbeer achter je raam zodat de kindjes tijdens hun wandeling op ‘berenjacht’ kunnen gaan. Vlaanderen doet massaal mee en ook in Pelt duiken er beren op achter de ramen. Bij frituur Lennert op het Boseind staat bijvoorbeeld een vriendelijk exemplaar opgesteld. Normaal kan je er terecht voor frituursnacks als een ‘berenhap’ of een ‘berenpoot’, nu dus voor een hele beer.