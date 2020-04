Beiaardcantus Neerpelt verhuist naar zaterdag 5 september Birger Vandael

15 april 2020

19u49 1

De organisatoren van de Beiaardcantus Neerpelt hebben meteen gereageerd op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om grote evenementen tot eind augustus niet te laten plaatsvinden. Het vrolijke gebeuren verhuist van zaterdag 30 mei naar zaterdag 5 september. Dat gebeurde in overleg met de gemeente Pelt. “Deze datum is natuurlijk onderhevig aan wijzigingen en geldt voorlopig onder voorbehoud. De reeds verkochte tickets blijven geldig. Er zal zoals aangekondigd ook een tweede verkoopmoment komen. Tickets staan niet op naam dus mogen doorverkocht worden in overeenstemming met onze algemene voorwaarden”, klinkt het in een officieel bericht. Meer info zal later volgen.