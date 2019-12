Beiaardcantus krijgt vervolg in 2020 Birger Vandael

19 december 2019

17u08 10

In 2020 zal er een nieuwe Beiaardcantus plaatsvinden in Pelt. Dat bevestigde burgemeester Frank Smeets (CD&V) donderdagmiddag in de marge van de gemeenteraad die ‘s avonds plaatsvindt. In 2018 vond een eerste editie van de Beiaardcantus plaats op het Kerkplein in Neerpelt en dat was een schot in de roos. Na een stormloop op de tickets kwamen uiteindelijk 700 mensen naar het gezellig gebeuren. In totaal werden maar liefst veertig vaten geleegd. Op de playlist stonden heel wat echte cantusklassiekers, zoals ‘The Wild Rover’ en ‘Clementine’, maar ook Vlaamse plaatjes ('Jan Klaassen was Trompetter’), jeugdliedjes (‘De Samsonrock’) en lokale liederen. Inmiddels is Neerpelt met Overpelt gefusioneerd, maar de cantus blijft dus bestaan. Meer info wordt de komende maanden verwacht.