Alle Peltse opvanglocaties krijgen zelfde reglement BVDH

27 mei 2019

14u07 0 Pelt De Peltse gemeenteraad heeft het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang goedgekeurd. Dit vormt de basis voor een eengemaakte werking van alle Peltse opvanglocaties.

In totaal maken meer dan 1.300 gezinnen gebruik van de opvanglocaties in Pelt. Zowel in Neerpelt als in Overpelt is er een kwalitatieve opvang in de directe omgeving van de school. Het gemeentebestuur van Pelt wil deze troef in de toekomst verder uitspelen. De buitenschoolse kinderopvang moet voldoen aan de normen die Kind & Gezin oplegt. Zo moet er voldoende ruimte zijn per kind en moet er minimum één geschoolde begeleider per 14 kinderen aanwezig zijn in de opvang.

Uitbreiden

“De vraag naar buitenschoolse kinderopvang blijft toenemen”, zegt schepen van gezin Ann Van Dorpe (CD&V). “We werken volop aan plannen om onze kinderopvang klaar te maken voor de toekomst. Waar nodig voorzien we tijdelijke uitbreidingen, bijvoorbeeld met hob-units, om aan de vraag naar opvang te kunnen voldoen.” Tegelijkertijd blijft het gemeentebestuur stappen zetten om te evolueren van louter kinderopvang naar een buitenschools activiteitenaanbod, in samenwerking met andere partners.

De uniforme werking helpt bij een efficiënte werking op alle locaties. Vanaf 1 september wordt deze toegepast. Vanaf dan werkt de buitenschoolse kinderopvang met een eenvoudig aanmeldsysteem. De ouders van kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang krijgen eerstdaags een uitnodiging voor een infoavond bij hen in de buurt.