Afhaaltraiteur ligt al maanden tussen wegenwerken en organiseert ludieke trailrun van... 28 meter: “Met humor onze klanten belonen” Birger Vandael

27 november 2019

15u30 3 Pelt Afhaaltraiteur ‘De Kiekenbakker’ ligt al sinds mei verstopt tussen de wegenwerken aan de Leopoldlaan. Dat is geen geschenk voor de klanten, maar toch blijven ze de weg naar de zaak vinden. “Omdat het straatbeeld quasi voortdurend verandert en het voor de mensen een hele opgave is bij ons te geraken, organiseren we vanaf zondag tot 31 januari een ludieke trailrun van 28 meter”, glimlachen zaakvoerders Isolde en Dimtiri Schoofs. “Vanaf de voormalige Aldi-parking aan de overkant tot aan onze zaak.”

Net na het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, begin mei, begon men vanaf de rotonde aan de N790 tot aan de Dommel met de werken in de Leopoldlaan. Er komt een nieuwe riolering met gescheiden afvoer en ook alle nutsleidingen worden vernieuwd. Verder wordt de brug over de Dommel vervangen en komt er een nieuw wegdek met nieuwe fietspaden en nieuwe voetpaden. Een hele boterham dus, wat maakt dat de weg voor doorgaand verkeer afgesloten blijft tot het voorjaar van 2020.

Zoals wel vaker bij wegenwerken blijven de handelaars bereikbaar, maar de werken zorgen uiteraard wel voor de nodige overlast. Bij De Kiekenbakker probeert men positief te blijven. “We zijn de weg letterlijk wel een beetje kwijtgeraakt, maar gelukkig geldt dat niet figuurlijk”, vertellen Isolde en Dimitri met een knipoog. “We willen de moed niet laten zakken en proberen op een constructieve manier en met de nodige humor onze klanten te belonen. Zij blijven in deze moeilijke omstandigheden toch maar mooi de weg naar onze zaak vinden.”

28 meter?

De KIP-trailrun staat voor ‘Kortste in Pelt’-trailrun. Daar is in elk geval geen twijfel over, want de route is amper 28 meter lang. Enkele aandachtige Peltenaren meenden een tikfout in de affiche te hebben gezien, maar lazen het wel degelijk goed dat het over een lengte van 28 meter gaat. “Tegenover onze zaak ligt de voormalige Aldi-parking die bereikbaar is met de wagen. Klanten moeten op die manier enkel de weg oversteken om ons te kunnen bereiken”, verduidelijken de zaakvoerders. KIP is meteen ook een verwijzing naar het hoofdproduct van ‘De Kiekenbakker’, de zaak die meer dan 45 jaar geleden het levenslicht zag.

In Pelt kunnen ze wel lachen met het ludieke initiatief. “We lanceerden een maand geleden de reclame voor onze trailrun en de reacties waren tot nu toe heel uiteenlopend maar steeds zeer positief”, zeggen broer en zus. “De hilariteit is soms groot wanneer we vertellen wat ons concept precies inhoudt.” Elke klant ontvangt samen met de rekening een deelnemerskaartje, die ze dan volledig ingevuld kunnen deponeren in een wedstrijdbox. Elke zaterdag trekt een onschuldige had enkele winnaars die dan een waardebon van 30, 20 of 10 euro winnen. De hoofdprijs van 1.150 euro wordt verloot op 31 januari.

Positief blijven

Ook schepen van Openbare Werken Dirk Vanseggelen (CD&V) vindt het een knap en ludiek initiatief. “Uiteraard veroorzaken wegenwerken tijdelijk hinder voor omwonenden en zeker voor de betrokken handelaars. In het geval van dit stuk Leopoldlaan was renovatie dringend nodig. In deze situatie hebben we onderhandeld om de parking van de voormalige Aldi ter beschikking te houden voor de buurtbewoners, maar ook voor de klanten van de betrokken handelaars”, klinkt het.

“We vinden het mooi dat men ondanks de hinder toch positief blijft en zelfs met de nodige humor daarmee omgaat. Ondertussen hopen wij dat de winter nog even op zich laat wachten zodat de werken verder kunnen worden uitgevoerd en in het voorjaar kunnen afgerond worden. Zo beschikken we snel weer over een mooi en goed stukje uitgeruste Leopoldlaan”, besluit de schepen.

De KIP-trailrun mag dan wel een ludieke actie zijn, ze zal wel degelijk plaatsvinden. Aanstaande zondag omstreeks 10 uur zullen onder meer de triatleten en joggers van ‘Spartacus Triathlon Team’ zich aanmelden bij De Kiekenbakker. Zowel aan de start als aan de aankomst zal er een banner worden voorzien. Geïnteresseerde ‘deelnemers’ kunnen voor alle info terecht op www.dekiekenbakker.be.