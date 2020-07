Acaciahof opnieuw geopend met vernieuwd concept Birger Vandael

15 juli 2020

15u21 18

Vanaf vandaag is Bistro Acaciahof in de Overpeltse Zipstraat geopend. Tot dusver moesten klanten het doen met een speciale takeaway-werking, nu kiezen de uitbaters voor een vernieuwd concept. Vanaf 17 uur kan je er terecht voor de gerechten van chef Menno die je à la carte kan bestellen. Op het menu staan onder meer steak, kabeljauw, scampi’s en verschillende pasta’s aangevuld met kroketten, frieten of Acaciagras. Je kan er ook kiezen voor een voorgerecht zoals carpaccio of chocomousse als dessert. De uitbaters vragen om wel te reserveren via het gsm-nummer 0471/26.89.12 of via de website www.acaciahof.be. Bistro Acaciahof is geopend van woensdag tot en met zondag.