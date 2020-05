Aanleg van nieuwe slemlaag aan Ringlaan Birger Vandael

04 mei 2020

13u39 0 Pelt Vandaag start de aanleg van de nieuwe slemlaag aan de buitenzijde van de Ringlaan. Dat gebeurt in drie fasen. Als gevolg daarvan zullen de rijweg aan de buitenzijde en een aantal kruispunten met de Ringlaan gedurende enkele dagen van 7 tot 19 uur afgesloten zijn voor het verkeer.

De eerste werkfase bevat de Dorpsstraat en de Vloeterstraat, gevolgd door de zone van de Vloeterstraat tot de rotonde met de Breugelweg en ten slotte de strook van de rotonde tot en met de Willem II-straat. Er blijft in elke fase een kruispunt open om de ontsluiting te verzekeren. Ook de rotonde aan de Breugelweg en de binnenring blijven steeds open voor het verkeer.

In principe moeten deze werken op één week tijd afgerond zijn. De aanleg van slem is echter uiterst gevoelig voor de weersomstandigheden. Daardoor is het onmogelijk om een exacte planning op te maken. Het fietspad wordt in rode slem aangelegd en het wegdek in zwarte. Tenslotte volgt nog de definitieve belijning. Alle werken zijn dan afgerond.

Veiliger voor schoolgangers

Het doel van de werken aan de Ringlaan was niet een volledige renovatie van de weg. Wel de aanleg van nieuwe voetpaden, een herstelling van binnenuit van de riolering en de verbetering van de verkeersveiligheid voor de talrijke zwakke weggebruikers die de Ringlaan moeten kruisen op hun weg van en naar school.

Zowel fietsers als voetgangers kregen beveiligde oversteekplaatsen op de vier kruispunten met verkeerslichten, waarbij de voetgangers de lichten zelf kunnen bedienen. Voor de fietsers kwamen er opstelstroken. Als gevolg daarvan moet volgens de richtlijnen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken de maximumsnelheid op de Ringlaan naar 50 km/u. Daartoe werden de fietspaden verbreed en de rijstroken versmald.