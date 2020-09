729 leerlingen beginnen op nieuwe WICO Juniorcampus: “Veel lachende gezichten onder mondmaskers” Birger Vandael

17u03 0 Pelt Vandaag opende in Neerpelt de WICO Juniorcampus. Op de site waar het Sint-Hubertuscollege meer dan honderd jaar lang middelbare schoolgangers ontving, zijn nu de eerstegraadsstudenten van WICO thuis. De eerste schooldag verliep probleemloos. “Ik ben blij dat de kop eraf is en iedereen gezond aan het schooljaar kan beginnen”, glimlacht pedagogisch directeur Lieve Lemmens.

Zes scholen in Noord-Limburg werken vanaf dit schooljaar nog nauwer samen dan in het verleden. De opdeling wordt gemaakt op basis van vakdomeinen. Op Mater Dei (Campus Overpelt) zitten leerlingen in het domein ‘maatschappij en welzijn’ en in de niche domeinen ‘Taal en Cultuur’, ‘Kunst’ en ‘creatie’. Op Sint-Maria (Campus Neerpelt) zitten leerlingen in het domein Economie en een gedeelte van de STEM-richtingen. In TIO is iedereen in de sector wetenschap en techniek thuis. De campussen in Lommel en Hamont werken nog steeds zoals voorheen.

Gezelligheid troef

“We mochten op de eerste dag nog één extra inschrijver ontvangen, wat het totaal brengt op 729 leerlingen”, vertelt Lemmens. “Ik zag onder de mondmaskers veel lachende gezichten. Het was gezellig in de klassen en het is leuk om te zien dat iedereen inmiddels gewoon is om een mondmasker te dragen. Bovendien hebben we geen enkele corona-uitval, ook niet bij de leerkrachten. Dat is goed om mee te starten!”

Nieuwe blok

Op de Juniorcampus werd enkele maanden geleden de nieuwe blok ook geopend. “Daar zijn alle voorzieningen aanwezig en bij een modern gebouw hoort ook een optimale ventilatie. Dat is in deze tijden mooi meegenomen”, weet Lemmens. “We geven op de eerste schooldag rondleidingen en de eerstejaars zullen ook op de tweede schooldag nog verder kennismaken. Voor de tweedejaars zal op 2 september de klassieke manier van werken hervatten. Op die manier komt iedereen weer in het aloude ritme.”

Campus Cup

Op Campus Hamont blijven dus leerlingen van het eerste tot zesde middelbaar komen. “Op Wico campus Hamont hebben de leraren creatieve onthaalactiviteiten bedacht”, vertelt pedagogisch directeur Veerle De Graaf. “Zo zal de kennis van de leerlingen van de tweede graad getest en opgefrist worden in de Campus Cup, een spannende quiz met vragen uit elk vakdomein. De nieuwe eerstejaars verkennen in de voormiddag het schoolterrein. De andere leerlingen komen gespreid in de namiddag. Zo wil onze campus zorgen voor een warm onthaal voor elke leerling binnen de gepaste veiligheidsmaatregelen.”