35-jarige Peltenaar pakt moeder van zijn tweeling hard aan BVDH

29 mei 2019

13u29 0 Pelt Een 35-jarige man uit Pelt toonde zich niet de beste minnaar. De zaak werd in snelrecht behandeld en heeft onder meer betrekking op feiten die op 12 april van dit jaar plaatsvonden. Beklaagde probeerde rond dat tijdstip zijn ex-partner en moeder van zijn tweeling terug te winnen, maar toonde zich bijzonder agressief.

In het verleden waren er eerder al problemen bij het koppel. Beklaagde zou regelmatig gesukkeld hebben met drank en drugs, wat hem bovendien ook agressief maakt. In maart 2018 was er in hun woning in Neerpelt al eens een discussie over een banaliteit. Beklaagde was verbaal agressief en deelde ook een duw uit en incasseerde uiteindelijk een trap van de vrouw. Die was op dat moment zwanger van een tweeling en ging achter ter controle naar het Mariaziekenhuis. Meteen hierna volgde een nieuwe schermutseling waarbij beklaagde zou gezegd hebben dat hij de vrouw (en zijn kinderen) van kant zou maken.

Niet meer samen

Dit voorjaar liep het dus opnieuw mis. Het koppel was inmiddels niet meer samen, maar leefde wel nog tijdelijk in hetzelfde huis. “Beklaagde stuurde onder meer denigrerende berichten, waarna hij door de vrouw geblokkeerd werd. ’s Nachts stond hij aan haar bed nadat hij de deur had ingetrapt. Hij duwde de vrouw drie keer met haar hoofd tegen de muur en beet in haar middelvinger. Uiteindelijk kon de vrouw vluchten naar de buren. “Ik wil op een rustige manier verder met mijn leven en de kinderen mogen hier niet het slachtoffer van worden. We wonen inmiddels niet meer samen”, aldus het slachtoffer. Beklaagde riskeert een celstraf van acht maanden onder probatievoorwaarden.