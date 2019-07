3,4 miljoen euro voor restauratie van Ursulinenklooster naar schoolgebouw Birger Vandael

01 juli 2019

19u28 0 Pelt Het Vlaams Gewest heeft de restauratiepremies voor de uitvoering van de restauratiewerken aan het Klooster van de Ursulinen toegekend. Dit historisch gebouw wordt immers onderdeel van WICO. In totaal bedraagt de raming van de kosten 3,427.806 euro, WICO betaalt zelf een kleine 600.000 euro.

Het klooster met meisjesschool werd aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd en bepaalt inmiddels al meer dan honderd jaar het uitzicht van Overpelt. In 2020 bestaat ook het secundair onderwijs - destijds begonnen als de naaischool en uitgebreid tot scholencomplex Mater Dei - er exact honderd jaar. Het klooster, de kapel en de boerderij staan sinds 2007 op de lijst van Onroerend Erfgoed. Op 25 maart 2009 besloot de Vlaamse regering om het kloostercomplex van de Ursulinen en omgeving te beschermen. In 2015 konden er gestart worden met de restauratie van het dak.

Verbinding in glas

Dankzij de restauratie zal het klooster weer de nodige glans krijgen en wordt het een aangename plek voor leerlingen en schoolpersoneel. zijn. “WICO had en heeft deze herbestemming van het klooster nodig om voldoende kwaliteitsvolle schoolruimte ter beschikking te hebben. Er zullen op drie verdiepingen klaslokalen en administratieve lokalen komen. De verbinding van het klooster naar het achterliggend schoolgebouw zal met glas gebeuren zodat op elke plaats het kloostergebouw tot zijn recht kan komen”, vertelt campusdirectrice Mieke Molemans van WICO Mater Dei.

“De nieuwe generatie leerlingen zullen straks les krijgen in gebouwen die getuigenis blijven geven van het verleden maar helemaal aangepast zijn aan de noden van de 21ste eeuw”, stelt Molemans. Het project wordt door alle partijen beschouwd als een mooi voorbeeld van herbestemming van religieus erfgoed.

“Wij hopen dat in de komende jaren er voldoende middelen gevonden worden om de kapel, de boerderij en de naaischool te restaureren zodat in de dorpskern een grote site met historisch karakter het centrum siert. Voor de toekomstige studenten van Taal en cultuur, Kunst en creatie is dit aspect van onze site een extra troef. Een karaktervolle leeromgeving zal inspirerend zijn voor woord en beeld. Voor de leerlingen van Mens en maatschappij zal de rust en de warmte van het gebouw ook hen snel een thuisgevoel geven.”

Onroerend Erfgoed zorgt voor de grootste inbreng en heeft een premie veil van 1.960.705 euro. Het ministerie van onderwijs betaalt voor deze bouwwerken 900.000 euro. Voor technieken is de kostenraming geraamd op een kleine 900.000 euro. In de komende weken zal het dossier volledig klaar zijn voor publicatie en start de openbare aanbesteding. “Wij hopen zo snel mogelijk met de werken te kunnen starten”, onderstreept men bij WICO.