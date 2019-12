250 kaartjes aan mensen in eenzaamheid BVDH

23 december 2019

11u04 0 Pelt Deze zaterdagvoormiddag konden bezoekers van de Neerpeltse markt een warme boodschap schrijven op verschillende kerstkaartjes, die vervolgens aan personen in eenzaamheid bezorgd werden. In totaal gingen 250 kerstkaarten de deur uit.

De kerstkaartjes werden gemaakt door zorggebruikers van dagcentrum ’t Fierkant, waar ook de opbrengst van de verkoop heen ging. Wie zich geroepen voelde om in de pen te kruipen, kreeg ondertussen een warme chocomelk of jenever. Het initiatief kwam van Jong CD&V Pelt. “Eenzaamheid is één van de grootste, maar vaak verborgen problemen van deze tijd”, vertelt voorzitter Katrien Geelen (die tot minstens januari het voorzitterschap overneemt nu Dennis Fransen provinciaal voorzitter werd, red.). “We willen met deze eindejaarsactie een warm gevoel geven aan eenzame mensen tijdens de feestdagen en op deze manier ons steentje bijdragen aan de strijd tegen vereenzaming.”