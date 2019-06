1.469 Peltenaren werken mee aan meerjarenplan BVDH

11 juni 2019

10u23 1 Pelt De voorbije weken organiseerde de gemeente Pelt een online bevraging voor iedereen die woont, werk en/of onderneemt in Pelt. De resultaten van deze bevraging zijn de basis voor de opmaak van het meerjarenplan. 1.469 mensen vulden de enquête in.

Pelt scoort in de enquête met een cijfer van 8,1 goed op de vraag ‘Hoe aangenaam vindt u het om te wonen in Pelt?’. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op 7,4. Daarnaast is er een grote tevredenheid over het vrijetijds- en onderwijsaanbod, over voorzieningen voor kinderen en jeugd en over de gemeentelijke dienstverlening. Aandachtspunten zijn volgens de Peltenaren mobiliteit (o.m. verkeersveiligheid) en publieke ruimte (o.m. voet- en fietspaden, zwerfvuil en sluikstorten). Naast cijfers voor Pelt in het algemeen zijn er ook scores voor elke deelkern afzonderlijk beschikbaar. Je vindt de resultaten op www.participelt.be.

Toekomstdag

Onderzoeksbureau Indiville analyseerde de resultaten en presenteerde deze aan het gemeentepersoneel en de gemeenteraadsleden. “Op zondag 16 juni van 9 tot 13 uur organiseren we in CC Palethe onze Toekomstdag”, zegt burgemeester Frank Smeets (CD&V). “Samen met 150 Peltenaren willen we er het eerste zaadje van ons meerjarenplan leggen, verder bouwend op de resultaten die uit de bevraging zijn gekomen.”