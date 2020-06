‘Weekbubbels’ maken gevarieerd Pelts zomeraanbod voor kinderen mogelijk Birger Vandael

16 juni 2020

10u30 0 Pelt Vanaf donderdag 18 juni kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor de Peltse zomeractiviteiten en kampen. Ondanks de beperkingen omwille van het coronavirus, is er een ruim en gevarieerd aanbod. Door middel van ‘weekbubbels’ kan alles in alle veiligheid plaatsvinden.

Op het programma deze zomer staan onder meer de bekende en populaire sportkampen en de speelpleinwerking in Overpelt en op de Bosuil in Sint-Huibrechts-Lille. Voor wie liever creatief of muzikaal bezig is, heeft de gemeente een musicalkamp, circuskamp, kunstkamp en zelfs een kookkamp in de aanbieding. Liefhebbers van avontuur kunnen zich uitleven tijdens het Woodkid-ravotkamp. En de Graag Traag-actie die in de paasvakantie niet kon plaatsvinden, wordt nu met een speciaal aanbod aan het begin van de zomervakantie georganiseerd.

Het zomerprogramma staat vermeld op www.gemeentepelt.be/zomervoorkinderen. Inschrijven kan donderdag vanaf 18.30 uur. Twee dagen later starten ook de inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang.