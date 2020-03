‘Tableau Vivant’ schetst geschiedenis van Mater Dei Birger Vandael

Deze vrijdag 6 maart om 20 uur opent in Mater Dei de ‘tableau vivant’ “In de voetsporen van Angela”. Oud-leerlingen kleuren met hun verhalen elk decennium in de honderdjarige geschiedenis van Mater Dei. Fotografe Carine Van Gerven en assistent Philomène Reynders deden samen met eindredacteur Leon Vos hun best om een ode te brengen aan de rijke geschiedenis van de school. Theatergezelschap “Inspinazie” zorgt voor de logistieke steun. Naast het ‘tableau vivant’ is er ook een tentoonstelling van fotograaf Vikram Kushwah met de titel ‘The Education I Never Had’. Deze kan op zondag 8 maart van 14 tot 17 uur worden bezocht.