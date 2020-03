’t Linne applaudisseert voor longarts Christophe Pollefliet Birger Vandael

19 maart 2020

20u57 0 Pelt In het hele land werd er vanavond om 20 geapplaudisseerd voor alle artsen en verpleegkundigen om hen zo een hart onder de riem te steken. In ’t Linne bij Pelt toonden de mensen hun appreciatie door ook een kaart met dankbetuigingen te overhandigen aan longarts Christophe Pollefliet. Die apprecieerde het gebaar ten zeerste.

Met de hashtag #applausvoordezorg werd er reclame gemaakt om te klappen bij wijze van eerbetoon aan alle zorgmedewerkers, dokters, huisartsen en verpleegkundigen die zich dagelijks inzetten tijdens de coronacrisis. Hun inspanningen redden elke dag levens en de mensen willen op deze manier tonen dat ze dat enorm waarderen.

Zeer belangrijk werk

Ook in ’t Linne viel de oproep niet in dovemansoren. In de Facebookgroep ‘Ge ziet van ’t Linne als ge…’ werd het idee gelanceerd. Jan Houtman bleek samen met Sonja Van Herck één van de initiatiefnemers: “We richten ons specifiek op dokter Pollefliet, die in het Mariaziekenhuis te Overpelt werkzaam is en hier in de Hoevenstraat woont. Als longspecialist levert hij zeer belangrijk werk!”

Een dozijn mensen gingen op het ‘moment de gloire’ - op ruime afstand van elkaar - op hun positie staan in de straat. Enkelen hadden een fluovestje aangedaan. Uiteindelijk nam de dokter in het gezelschap van zijn gezin en de trouwe viervoeter des huizes het kaartje in ontvangst. Hij stapte vervolgens op de aanwezige mensen af en bedankte hen voor de moeite. “Ge had dat niet moeten doen", lachte hij.