“Ongezien, maar goed gevonden”: Bart Peeters past zijn hit ‘Poolijs’ aan omwille van fusiegemeente Pelt Dirk Selis

10 november 2019

10u48 0 Pelt Dat er onder andere veel straatnaamborden worden aangepast als gemeenten met elkaar fusioneren is doorgaans geweten. Maar dat popzangers hun liedjes aanpassen is nieuw. Bart Peeters past op vraag van onze krant zijn populaire lied ‘Poolijs’ aan omwille van de fusie tussen Neerpelt en Overpelt in Pelt. “Ongezien, maar goed gevonden”, zegt Belpopkenner Stijn Meuris.

“Nu elke violist uit Overpelt, zijn diepste zielenroerselen vertelt”, zingt Bart Peeters in zijn folky klassieker Poolijs, door Bart aanvankelijk geschreven voor The Radios als Teardrops. In die periode van The Radios hadden zij het iets té geschaafd en beschaafd op plaat gezet. Voor Bart mocht het nadien méér folky klinken, als een Hongaarse csardas, regelrecht uit de poesta. Ondertussen behoort ‘Poolijs’ tot het collectieve Vlaamse geheugen. Maar wanneer je het in het Nederlands componeert, en je gebruikt plaatsnamen zoals Oostende-Bad, Deurne-Zuid, Koningshooikt en Overpelt, dan hou je, niet verwonderlijk overigens, weinig rekening met een gemeentefusie. Zo fusioneerden Overpelt en Neerpelt op 1 januari van dit jaar tot Pelt. “Ziet u het zitten om ‘Poolijs’ in die zin aan te passen?”, vroegen wij aan de taalgevoelige germanist die Bart Peeters is.

Uit het gefusioneerde Pelt

“Hmm, maar dan klopt het metrum (versmaat red.) niet meer. Maar geef me eventjes”, reageert Peeters die wel oren heeft naar de nieuwe status van Pelt. Een uurtje later komt een mailtje binnen, van Bart. “Ok dan, wat denk je van dit: ‘Nu elke held uit het gefusioneerde Pelt, je zijn diepste zielenroerselen vertelt’. Ik probeer het zondagavond al uit op de try-out in de Lux in Kappelen”, klinkt het enthousiast. Wat later komt er ook een mailtje binnen van Stijn Peeters, zijn broer en manager: “We gaan wel niet die 50.000 al verkochte CD’tjes laten ophalen hè.” Zowaar een goede manager.

Opgetogen burgemeester

Volgens zanger Stijn Meuris die overigens van Overpelt afkomstig is, is dit in de Vlaamse muziekgeschiedenis bij zijn weten uniek. “In het buitenland is het wel al eens gedaan. In ‘Bigmouth strikes again’ van The Smiths bijvoorbeeld wordt het woord ‘walkman’ door Morrissey tijdens live-optredens vaak vervangen door ‘Ipod’ om met de tijd mee te gaan. Maar goed gevonden van Bart en bovendien leuk voor Pelt”, zegt de Belpopkenner bij uitstek. “Maar hoe fijn is me dat van Bart Peeters. Dat hij dat voor onze gemeente wil doen”, reageert een duidelijk opgetogen burgemeester van Pelt, Frank Smeets die de strofe in ‘Poolijs’ zeer goed kent. “Hij heeft overigens overschot van gelijk, want hier in Pelt lopen heel wat helden rond.”