Lokaal van ‘’Vissende Vrienden’ gaat in de vlammen op MMM

05 januari 2020

17u35 0 Pelt Het nieuwe jaar is slecht gestart van de Vissende Vrienden van Pelt. De club hield er zaterdag een nieuwjaarsreceptie waar diezelfde avond nog brand uit brak.

Het feestje duurde volgens het bestuur tot 18 uur. Ze sloten af, en mogelijk brak er brand uit door de houtkachel die nasmeude. Het vuur verspreidde zich razendsnel en het gebouw vloog in brand.

Brandweer Noord-Limburg snelde ter plaatse, kon het vuur doven maar inboedel of pand redden bleek onmogelijk.

Waar de club voortaan terecht moet is onduidelijk. “Het is een bijzonder zwaar verlies, héél veel materiaal is verloren", luidt het bij de leden.