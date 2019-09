‘Fotocafé’ in CC Palethe zet fotografie in de picture BVDH

10 september 2019

10u36 0 Pelt Het Fotofestival Pelt organiseert aanstaande zondag in CC Palethe een ‘Fotocafé’. Een hele namiddag lang zijn er lezingen, workshops en ontmoetingen met fotografen. Tijdens de namiddag wordt ook de Publieksprijs van het Fotofestival uitgereikt.

Om 14 uur kan je naar een lezing van Carla Kogelman. Ze vertelt over haar werkwijze en lange termijnprojecten zoals onder andere de series ‘Het bad’ en ‘Ich bin Waldviertel’. In het ‘rest-o-café’ van zwemparadijs Dommelslag kan je nog tot eind september foto’s bekijken uit Carla’s reeks ‘Het bad’.

Om 15.30 uur is er de lezing van Jos Verhoogen. Hij maakt al 35 jaar foto’s en is gespecialiseerd in zwangerschaps- en geboortefotografie. Om 16 uur geeft Mieke Coppieters van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen een interessante uiteenzetting voor wie de stap wil zetten naar professioneel fotograaf. Om 17 uur vertelt Rafael Rybczynski, de organisator van het Helsinki Photofestival, over fotografie in Scandinavië.

Laat je portfolio bespreken

Daarnaast kan je een demo volgen met Peter Testelmans (14 uur) over flitslicht bij het fotograferen van dansers. En aan de stand van BREEDBEELD en Arno Roncada kan je je portfolio laten bespreken.

Voor slechts € 5 kan je deelnemen aan alle lezingen en demo’s. Voor de portfoliobesprekingen met BREEDBEELD en Arno Roncada moet je op voorhand je plek reserveren en betaal je € 15.

Meer info vind je op www.breedbeeld.org.