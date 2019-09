Zinkassen in fundering Schansstraat BVDH

28 september 2019

Bij de rioleringswerken in de Schansstraat in Kleine-Brogel stelde de aannemer een historische fundering in zinkassen vast. Deze stof werd in het verleden regelmatig gebruikt bij zowel particulieren als op openbaar domein om wegen, pleinen en opritten te verharden. De zinkassen bevatten zware metalen, dus het is aanwezen om de grond te saneren. De Stad Peer voerde de zinkassen af en onderzoekt momenteel de mogelijkheid om ze te hergebruiken in combinatie met cement als fundering voor de nieuwe rijweg. Deze aanpak is conform de regelgeving. Als dat niet mogelijk is, zullen alle zinkassen afgevoerd worden.