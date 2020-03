Zelfgefabriceerd plexiglas bij Peerse Technische Dienst en apothekers als bescherming tegen corona Birger Vandael

20 maart 2020

15u06 0 Peer De Technische Dienst van Stad Peer fabriceerde zelf plexiglas schermen. De schermen werden op maat gemaakt om de medewerkers van het Klantencontactcenter en de verschillende loketten te beschermen tegen het coronavirus. Ook de apothekers maken gebruik van dit plexiglas.

Inmiddels werkt 95% van de administratieve medewerkers in Peer van thuis uit. Toch is er nog een minimale aanwezigheid van personeel waarmee de Stad Peer de dienstverlening kan garanderen. Om de werkplek voor hen zo veilig mogelijk te maken, is er nu het plexiglas. Die scheiden de medewerkers en bezoekers van elkaar en beschermen hen tegen een mogelijke besmetting met het coronavirus.

Naast de eigen loketten, kregen ook de Peerse apothekers een plexiglas scherm. Zij komen vaak in aanraking met mensen die zich ziek voelen. Met deze ‘kuchschermen’ zijn ze beter beschermd tegen een mogelijke besmetting met het coronavirus.

Ook voor handelaars

Bij uitbreiding kunnen ook de handelaars rekenen op een op maat gemaakt scherm uit plexiglas. De medewerkers van de Technische Dienst produceren nog steeds schermen voor de handelaars die hier nood aan hebben. Zij kunnen zich telefonisch melden bij de contactpersoon voor Lokale Economie van Stad Peer.