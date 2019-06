Zaterdag en dinsdag uitvaart van verongelukte vrienden na weekendje vissen MMM

06 juni 2019

18u10 1 Peer De uitvaart van Kevin Pareyns uit Peer en Jordan Moonen uit Helchteren die maandag verongelukten op de Brusselse ring in Wallonië, zal zaterdag en dinsdag plaatsvinden. De twee waren samen in Frankrijk gaan vissen toen het op weg naar huis mis ging.

Vrienden en familieleden kunnen nog steeds niet vatten wat er maandag plots mis ging ter hoogte van Waterloo in Brussel. Om nog onduidelijke reden crashte de wagen van Kevin en Jordan tegen de achterzijde van een geparkeerde vrachtwagen op de pechstrook.

De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Vrienden reageerden vol ongeloof op het plotse overlijden. “Kevin was een goedlachse jongen, die een passie voor het vissen had ontdekt”, klinkt het. “Eerder was hij al moeten stoppen met fietsen. We gaan hem verschrikkelijk missen.”

Ook de ouders van Jordan zijn er het hart van in. Op sociale media regende het de afgelopen dagen steunbetuigingen voor beide jongens.

Het afscheid van Jordan vindt zaterdag om 10.30 uur plaats in aula ‘t Sant in Hechtel. Begroeting is een dag eerder, vrijdag om 19.30 uur. De afscheidsplechtigheid van Kevin Pareyns vindt in beperkte kring plaats in aula ‘t Sant. Begroeten kan maandag om 19.30 uur in funerarium Witters in Eksel.