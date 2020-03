Wolven August en Noëlla trekken zich niets aan van coronacrisis en dartelen zij aan zij door Peer Marco Mariotti

23 maart 2020

13u32 0 Peer Er is een filmpje opgedoken van wolven Noëlla en August die vanmorgen werden gefilmd in de regio Peer. Het koppel kwam verbazingwekkend dicht bij de bewoonde wereld, mogelijk door de rust die plots meer dan ooit voelbaar is door de coronamaatregelen. De twee zijn zich duidelijk van geen kwaad bewust

“Dat ze bij klaarlichte dag op deze manier in beeld gebracht kunnen worden, is zeer uitzonderlijk", weten ze bij Agentschap Natuur en Bos.

“We stellen al enkele weken vast dat het wolvenkoppel hun territorium erg actief afschuimt. We verwachten dat ze zich zullen terugtrekken in rustigere gebieden gezien het voorplantingsseizoen. Wolven zijn van nature uit heel mensenschuw. We willen benadrukken dat dit nu geen afwijkend gedrag is.”

De kans bestaat dat Noella intussen bevrucht is door August. Uit de beelden is dat voorlopig moeilijk op te maken.