Wijchmalenaar Axel Beyaert (24) gaat na ‘Love Island’ op zoek naar job als wiskundeleerkracht (en een vriendin): “Blij dat ik het beeld van mijn job heb verbeterd" Birger Vandael

12 september 2020

17u25 2 Peer Het was voor veel volgers van het VIJF-programma ‘Love Island’ even knipperen met de ogen toen bleek dat er een wiskundeleerkracht zou deelnemen aan het tweede seizoen. Axel Beyaert (24) uit Wijchmaal bewees echter probleemloos dat er wel eens kan afgeweken worden van het clichébeeld van een oude grijze man die in raadsels aan het schoolbord spreekt. “Ik was toch een beetje verbaasd dat dat zo’n topic was”, lacht hij.

Op Love Island gaan een aantal jonge, aantrekkelijke vrijgezellen op zoek naar de liefde. Dat gebeurt in de komende afleveringen zonder Axel, die in Spanje niet op de vrouw van zijn leven botste. “Ik ben eigenlijk toevallig in het programma terecht gekomen”, legt hij uit. “Ik vond het wel een mooie kans. De ervaring op zich was zeker speciaal en ik heb absoluut geen spijt van mijn deelname. Integendeel: moest ik niet hebben deelgenomen, had ik dat achteraf waarschijnlijk wel betreurd.”

Te braaf?

Helaas leverde het programma Axel niet de verhoopte vrouw van zijn leven op. “Ik heb zeker leuke meisjes leren kennen, maar als het niet klikt, is het moeilijk om iets te gaan forceren. Er is ook weinig tijd, dat heeft echter het verschil niet gemaakt. Wanneer ik het niet echt voel bij iemand, ga ik ook niet nodeloos tijd en moeite blijven steken in die persoon.” De Limburger werd door sommige kijkers zelfs ‘(te) braaf’ genoemd. “Ik heb nog niet alle afleveringen bekeken, maar denk dat dat idee komt omdat de juiste er voor mij gewoon niet bij zit. Al ben ik ook wel een rustig persoon.”

In quarantaine

Omwille van de bestemming van Love Island (Spanje) is Axel nu begonnen aan een quarantaine van twee weken. Daarna gaat hij volop op zoek naar een job als wiskundeleerkracht. “Ik was nog niet vast benoemd. Anders had ik waarschijnlijk ook niet kunnen deelnemen. Van mijn collega’s hoorde ik in elk geval dat men het fijn vond dat ik mezelf was gebleven. Oud-leerlingen hebben niet gereageerd neen. Ze zeiden dat ik wiskunde meer sexy zou maken, maar ik denk niet dat dat aan de orde is. Al ben ik wel blij dat ik het beeld van mijn job een beetje heb kunnen verbeteren.

Nog geen job dus voor Axel, en voorlopig ook geen vrouw. Al zal de jongeman na zijn deelname zeker her en der in de smaak vallen. “Ik kan zelf moeilijk beschrijven wat mijn type is”, wikt en weegt hij zijn woorden. “Ik heb niet één specifieke haarkleur waar ik op val. Een leuk gezichtje doet wel al veel! En verder vind ik de klassieke kenmerken als eerlijkheid en trouw natuurlijk wel belangrijk! Oh ja: een stilte moet wat mij betreft zeker ook eens kunnen. En ik verwacht niet dat ze de moeilijkste vraagstukken oplossen, maar een beetje intelligentie vind ik zeker niet verkeerd!”

Wie geïnteresseerd is in Axel, moet zeker eens op de Limburgse basketbalvelden gaan kijken, want de twintiger komt uit voor Lummen. “Of ik nu verwacht dat men mij op het veld zal aanspreken op ‘Love Island’? Misschien gaan ze me proberen te ontregelen, maar dat zal niet werken!”, besluit de jongeman, die klaar is voor het nieuwe seizoen en schooljaar. Heel wat jongeren in Limburg zullen stiekem toch op zijn verschijning hopen als er straks op school een nieuwe wiskundeleerkracht wordt aangekondigd.