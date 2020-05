Wielerpiste, skatepark en Finse piste weer geopend Birger Vandael

07 mei 2020

13u44 0

De Finse piste, de wielerpiste en het skatepark in de stad Peer zijn weer open. Je kan er dus opnieuw terecht voor een sportieve pauze. De toestellen op de Finse piste blijven wel afgesloten. “Sporten kan alleen, met gezinsleden of met 1 of 2 vaste vrienden. Houd steeds voldoende afstand”, klinkt het in een bericht van de stad Peer. De stad vraagt ook om de pistes in één richting af te leggen en het skatepark niet te gebruiken als een plaats om samen te scholen. Ook de gekende maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, blijven uiteraard van kracht.