Werken in ‘t Poorthuis BVDH

23 november 2019

Op 27, 28 en 29 november worden de schuifdeuren aan het Klantencontactcenter in ‘t Poorthuis verplaatst. Dat zal zorgen voor tijdelijke hinder. Tijdens de duur van werken is het Klantencontactcenter gewoon open, maar de medewerkers verhuizen tijdelijk naar het BICC. Je kan er terecht met vragen, voor het afhalen van een attesten of documenten of het maken van een afspraak.