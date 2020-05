Wekelijkse markt gaat maandag 25 mei terug van start met digitaal telsysteem Birger Vandael

21 mei 2020

11u54 0 Peer Vanaf maandag 25 mei is er opnieuw wekelijkse markt in Peer-centrum, zij het onder strikte voorwaarden. De bezoekers moeten zich houden aan een aantal veiligheidsmaatregelen en er is zelfs een digitaal telsysteem. Enkel op die manier kan de markt voor bezoekers én marktkramers veilig verlopen.

Met 62 kramen behoort de Peerse markt tot de grotere markten in Limburg. Omdat een aantal marktkramers vrijwillig nog even wegblijven, werd er snel een beurtrolsysteem gevonden zodat het maximumaantal van 50 kramen verzekerd kan worden. De markt is open van 8.30 uur tot 12.30 uur en stewards zorgen voor een veilig verloop. Aan elke ingang en uitgang wordt het maximum aantal van 330 bezoekers via een digitaal telsysteem gecontroleerd.

Eén looprichting

Op de markt geldt er één looprichting. De bezoekers volgen een aangeduide looproute. Wie de markt bezoekt, ontsmet zijn handen bij het binnengaan en buitengaan. Ook aan de verschillende kramen kan je je handen ontsmetten. Een bezoek aan de wekelijkse markt doe je alleen. Per twee naar de markt gaan, is alleen toegestaan bij begeleiding van een minderjarige of hulpbehoevende. Het is traditioneel het drukst tussen 10 en 11.30 uur. Je plant je bezoek aan de markt best buiten deze uren.