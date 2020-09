Wegdek op Peerderbaan over lengte van 550 meter vernieuwd Birger Vandael

16 september 2020

10u58 1 Peer Tijdens de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 september zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de Peerderbaan (N73) in Wijchmaal in beide richtingen vernieuwen tussen de kruispunten met de Sint-Elisabethlaan - Achelmansstraat en de Eggebekstraat - Kerrestraat.

De werkzone sluit aan op de meest recente vernieuwing van de N73 Stationsstraat. Tijdens deze werkzaamheden zal de aannemer het asfalt over de volledige breedte van de rijweg vernieuwen. Hij zal het huidige wegdek affrezen, het vervolgens in asfalt heraanleggen en nieuwe markeringen aanbrengen.De kruispunten zelf vallen niet binnen de werfzone. In totaal wordt het wegdek over een lengte van zo’n 550 meter gerenoveerd.

Meer rijcomfort

De vernieuwingen zorgen voor een verhoogde verkeersveiligheid en meer rijcomfort voor de weggebruiker. Om de verkeershinder te beperken zal de aannemer enkel werken tussen 20.00 uur en 06.30 uur. Hierdoor blijft de hinder voor de omliggende bedrijven en hun klanten ook zo beperkt mogelijk.

Om de veiligheid van de wegarbeiders én de weggebruikers te vrijwaren wordt de werfzone tijdens de werken volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Binnen de werfzone worden ook de zijstraten afgesloten ter hoogte van de Peerderbaan. Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien. De zijstraten blijven bereikbaar via de omliggende gemeentewegen. Fietsers en voetgangers kunnen te allen tijde langs de werfzone.