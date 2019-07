Wegdek komt omhoog op diverse plaatsen BVDH

26 juli 2019

Door de hitte van de afgelopen dagen komt het wegdek op verschillende plaatsen omhoog. Dat is onder meer het geval aan Balendijk in Lommel. De politie plaatste er meteen een bord met de nodige waarschuwingen. Ook in Peer op het fietspad richting Erperheide is het wegdek omhoog gekomen. Een lezer stuurde ons een beeldje waarop te zien is hoe twee betonplaten voor een gevaarlijke situatie zorgen. Gisteren waren er ook al gelijkaardige taferelen op de E313 in Diepenbeek. De bevoegde instanties zullen de averij proberen zo snel als mogelijk op te lossen.